Бывший соведущий Малышевой оценил работу с ней фразой «не давала рот открыть»

Психолог Михаил Лабковский рассказал о предложении работы на Первом канале от Малышевой

Известный психолог и писатель Михаил Лабковский рассказал об опыте работы с врачом и телеведущей Еленой Малышевой на Первом канале в проекте «Голая правда», которая выходила в 2000-х годах в рамках программы «Здоровье». В интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, он признался, что пожалел о том, что не продолжил работу на телеканале, и оценил совместную работу с телеврачом фразой «не давала рот открыть».

По словам Лабковского, работу на Первом канале ему предложила сама Малышева. «Она позвонила мне и сказала, что придумала для меня программу "Голая правда". Мы сняли два выпуска, звонит продюсер и спрашивает, что дальше. Я говорю: "А вы спросите у Елены, она деньги вообще собирается платить?"» — вспомнил психолог.

«После этого наши общие друзья сказали мне: "Михаил, ты что идиот? Какие деньги? У тебя на Первом канале еженедельная программа"», — рассказал специалист. Психолог добавил, что Первый канал также размещал его номер телефона для записи на консультации на своем сайте.

«Я сделал глупость: не надо было просить никакой зарплаты, надо было работать и самому придумать, как эту программу монитезировать, что было абсолютно реально. Кроме того, что Малышева не давала рот открыть, все было хорошо», — признался Лабковский и добавил, что упустил хорошую возможность. Он также отметил, что Малышева продолжила создавать передачу, однако счел ее работу неудачной.

Михаил Лабковский — самый узнаваемый, по версии Forbes, психолог России с доходом 130 миллионов рублей в год. Автор книги-бестселлера «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», тираж которой в 2017 году составил 226 тысяч экземпляров, а также книги «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».