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22:57, 8 февраля 2023Мир

В Польше оценили силы Украины для наступления

Польский генерал Скшипчак заявил об отсутствии у ВСУ сил для наступления

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал вероятность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с Wirtualnа Polskа.

Скшипчак оценил силы Украины для наступления и заявил об их отсутствии. По его мнению, у украинских военных нет средств для подобных действий, а сложившаяся ситуация грозит разгромом.

«Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств <…> Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии», — подчеркнул польский генерал.

По словам Скшипчака, в подобном положении солдаты ВСУ могут только обороняться.

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Марина Совина
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