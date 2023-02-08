«Коммерсантъ»: китайские компании освоили офшорные схемы движения капитала

Китайские компании и предприниматели освоили офшорные схемы движения капитала. По оценкам, около 20 процентов капитала, привлекаемого компаниями КНР в облигациях, проходит через классические офшоры, в основном через Каймановы острова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследователей из бизнес-школ США.

По данным аналитиков, стоимость активов, контролируемых китайскими компаниями через офшоры, превышает один триллион долларов, ценных бумаг в их собственности, контролируемых через офшоры, — 2,4 триллиона долларов. Эксперты также отметили, что роль Гонконга как офшора снижается.

Китайцы полюбили офшоры в том числе из-за возможности снятия двухсторонних ограничений в КНР и США на ряд операций на рынке капитала, сказано в исследовании. Рост китайских сделок на Кайманах будет тормозить международные усилия стран G7 по борьбе с классическими офшорами, прогнозируют эксперты.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили способ вывести российские активы из офшоров: они выступили за их обязательную передачу во временное управление государству, а затем и российскому юрлицу.