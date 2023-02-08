Ведущая «Дома-2» пожаловалась на плохое самочувствие после родов

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после родов

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова пожаловалась на опухшее лицо после родов. О плохом самочувствии артистка рассказала в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Вижу, что все мне пишут. Не могу ответить никому, потому что вчера было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах», — написала она.

Ведущая также рассказала о состоянии новорожденной. «У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно. Ее маме чуть получше», — поделилась певица.

Орлова сообщила о рождении дочери 6 февраля. Она также раскрыла имя новорожденной — Анна. Дочь стала вторым ребенком Орловой: у нее есть 21-летний сын Артем от первого брака.

О беременности телеведущей стало известно в сентябре 2022 года. В ноябре она призналась, что в первом триместре страдала от сильного токсикоза, однако затем самочувствие нормализовалось.