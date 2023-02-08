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00:11, 8 февраля 2023Культура

Умер актер из фильма «Завтра была война»

Актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет
Сергей Столяров

Сергей Столяров. Фото: Kino-teatr.ru

В возрасте 60 лет умер советский и российский актер театра, кино и ТВ Сергей Столяров. Об этом сообщает «Российская газета».

Столяров служил в Театре Советской Армии, был режиссером и ведущим телевизионной программы «Детский час», а также работал режиссером программы «Взгляд».

Дебютировал в кино Столяров в 1981 году, снялся в фильмах и сериалах «Завтра была война», «Призываюсь весной», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и других.

15 января в Грузии на 85-м году жизни умер актер, певец, режиссер и политик Вахтанг Кикабидзе. Кикабидзе был удостоен Государственной премии СССР за фильм «Мимино», получил премию за лучшую мужскую роль МКФ в Испании за игру в кинокартине «Не горюй» и другие награды.

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Юлия Мискевич
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