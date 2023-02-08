VK наградила победителей чемпионата по программированию VK Cup

20 разработчиков разделили призовой фонд VK Cup в 4 миллиона рублей

VK провела церемонию награждения победителей IT-чемпионата VK Cup ’22/23. Его победителями стали 20 разработчиков, разделившие призовой фонд в четыре миллиона рублей, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Чемпионат состоялся на площадках All Cups от VK и Codeforces. На этапе отбора организаторы получили более пяти тысяч заявок на участие. До финала дошли 80 разработчиков, а призовые места разделили 20 человек. Обладатели первых мест выиграли по 300 тысяч рублей, вторых — по 250 тысяч, третьих — по 150 тысяч, а четвертых — по 100 тысяч рублей.

Всего чемпионат был поделен на пять треков. В первом треке — по JavaScript (JS) — участники разрабатывали веб-клиент Почты Mail.ru, а разработчики должны были оценить качество и скорость работы кода. Первое место в этой категории заняла Лариса Тюленева, второе — Максим Моисеев, третье — Максим Романовский, а четвертое — Александр Елисеев.

В треке по мобильной разработке (Mobile) необходимо было разработать интерактивные элементы для взаимодействия с контентом приложения «Дзен» под Android и iOS. Победу здесь одержал Денис Шарапов, второе место занял Филипп Бесядовский, а Сергей Тоболин и Дмитрий Александров — третье и четвертое места соответственно.

В этот раз на чемпионате впервые проводился трек Go. Его участники должны были показать навыки реализации алгоритмов во внешней памяти, многопоточной обработки задач и оптимизировать скорость запуска кода. Чемпионом здесь стал Сергей Свистунов, а остальные места разделили Максим Пименов, Данила Потапов и Алексей Кузаков.

Еще два трека касались машинного обучения (ML) и спортивного программирования (Engine). В первом участники отбора должны были порекомендовать пользователю посты в «Дзене», основываясь на его истории взаимодействия с контентом, а в финале — улучшить рекомендации и предсказать взаимные добавления в друзья «ВКонтакте». Победу одержал Сергей Арефьев, за ним следуют Никита Трифонов, Андрей Кузнецов и Иван Брагин.

В финале Engine программисты соревновались в решении шести задач на время. Чемпионом стал Максим Гороховский, а остальные места заняли Федор Ромашов, Рамазан Рахматуллин и Сергей Золотарев.