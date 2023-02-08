Парень решил подшутить над девушкой на свадьбе ее сестры и был выгнан

Парень помешал девушке поймать букет невесты на свадьбе ее сестры и был выгнан

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил подшутить над девушкой на свадьбе ее сестры и был выгнан. Он рассказал, что помешал возлюбленной поймать букет невесты, после чего ее мать попросила его покинуть торжество.

Автор поста написал, что пошел на свадебное торжество сестры своей девушки по имени Мэгги вместе с ней. По его словам, это была первая его встреча с семьей возлюбленной, и все шло хорошо.

«Когда пришло время бросать букет невесты, Мэгги встала в ряд с остальными девушками, и я решил поднять всем настроение, встал позади нее и отбросил букет, прежде чем она смогла его поймать», — вспомнил герой истории. Парень добавил, что сделал это ради смеха, но шутку никто не понял. «Я был серьезен только на 0,0001 процента, на самом деле я не заинтересован в браке, мне всего 20, но я не хотел никого расстраивать», — отметил он.

После того, как рассказчик отбросил букет, он услышал глубокий вздох, за которым последовала неловкая тишина. «Мне было неудобно, но я все равно смеялся, пытаясь невербально показать всем, что это шутка, но никто не реагировал», — признался он. Через некоторое время, по его словам, начался основной ужин, но никто с ним не разговаривал, а некоторые бросали в его сторону неодобрительные взгляды. «В конце концов мать Мэгги отвела меня в сторону и вежливо попросила уйти», — заключил он.

В комментариях под постом пользователи отметили, что шутки должны быть смешные, чего нельзя сказать о поступке автора. «Вы устроили ненужную сцену и испортили отношения со своей девушкой и ее семьей», — написал один из комментаторов. Другие также посчитали, что автор таким образом пытался привлечь к себе внимание, что было неуместно.