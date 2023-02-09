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11:35, 9 февраля 2023Силовые структуры

Полицейские задержали банду сутенеров за вовлечение россиянок в проституцию

В Бузулуке задержали банду сутенеров, вовлекавших девушек в занятие проституцией

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Бузулуке полицейские задержали банду сутенеров, вовлекавших девушек с трудной жизненной ситуацией в проституцию. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, среди задержанных — 44-летняя организатор и 43-летний и 56-летний участники преступной группы. Вторые исполняли обязанности администратора и водителя. Фигуранты уговаривали россиянок начать оказывать интимные услуги за деньги. Взамен они обещали девушкам стабильную зарплату. Отмечается, что проституток отвозили клиентам в гостиницы, сауны и предоставляли съемные квартиры.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Теперь фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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