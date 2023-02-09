Расшифрованы секретные письма королевы Марии Стюарт

Cryptologia: расшифрованы 50 секретных писем королевы Шотландии Марии Стюарт

Международная группа криптографов обнаружила и расшифровала письма, написанные Марией Стюарт, королевой Шотландии, во время ее заключения в Англии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cryptologia.

Письма были найдены в онлайн-архиве зашифрованных документов Bibliothèque nationale de France (BnF). Авторство было установлено лишь после того, как ученые разгадали сложную систему шифрования, определив значение 57 символов. Это позволило раскрыть содержание 50 новых текстов, неизвестных историкам.

Они датируются 1578-1584 годами, за несколько лет до казни Марии Стюарт 8 февраля 1587 года. Письма, большинство из которых адресовано французскому послу Мишелю де Кастельно де Мовисьеру, содержит подробности о заточении королевы Шотландии.

Католики считали Марию законной претенденткой на престол, а Елизавета I заключила ее в тюрьму на 19 лет, увидев в ней угрозу своей власти. В конце концов Мария была казнена в возрасте 44 лет за предполагаемое участие в заговоре с целью убийства Елизаветы. Во время своего пребывания в плену бывшая королева Шотландии общалась со своими соратниками и союзниками, прилагая огромные усилия для вербовки посланников и сохранения секретности.

Темы, затрагиваемые в переписке Марии, включают жалобы на плохое здоровье и условия содержания в тюрьме, а также ее переговоры с королевой Елизаветой I об освобождении, которые, по ее мнению, велись недобросовестно. Она также рассказывала о недоверии к начальнику шпионской сети Елизаветы сэру Фрэнсису Уолсингему и неприязни к Роберту Дадли, графу Лестеру и фавориту Елизаветы. Кроме того, она писала о своем горе, когда ее сын Джеймс (будущий король Англии Джеймс I) был похищен в августе 1582 года, и о чувстве, что Франция бросила их.