Ведущая «Дома-2» назвала причину ухода коллеги из шоу

Ведущая шоу «Дом-2» Орлова рассказала, что ее коллега Кадони покинул проект из-за денег

Российская певица и ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю» Ольга Орлова назвала причину, по которой ее коллега Влад Кадони ушел из программы. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Алене Жигаловой для ее проекта «Алена, блин!», выпуск доступен на YouTube.

По словам ведущей, Кадони покинул «Дом-2» из-за гонорара. «Он просто не договорился по деньгам. То есть он хотел больше денег, но, к сожалению, у проекта не было возможности платить больше», — рассказала она.

Орлова заявила, что считает уход коллеги из шоу потерей. «Мы дружили с Владом», — добавила ведущая.

Кадони покинул «Дом-2» в декабре 2022 года. Он вел шоу с 2015 года. Свой уход из проекта ведущий объяснил тем, что его не устроили условия контракта. В январе Кадони сообщил, что будет работать на канале ТВ-3. При этом ведущий не уточнил, в какой программе примет участие. «Пока не могу углубляться в подробности, но то, что зритель канала ТВ-3 в этом году меня увидит, — это бесспорно», — заверил он. Также экс-ведущий «Дома-2» не исключил возможности работы на других телеканалах.