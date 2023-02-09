Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:23, 9 февраля 2023Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с бывшей женой

Юморист Ещенко пожаловался, что после ссоры бывшая жена настраивает сына против него
Святослав Ещенко

Святослав Ещенко. Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Артист юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Святослав Ещенко пожаловался, что после ссоры бывшая жена Ирина настраивает сына Нарада против него. О конфликте с экс-супругой юморист рассказал KP.RU.

«Мы с Ириной разругались на почве политики. Она теперь и сына настраивает против меня. С сыном, к сожалению, почти не вижусь», — посетовал артист.

Звезда «Аншлага» также рассказал, что пара подходила к решению о разводе серьезно и провела бракоразводный процесс цивилизованно. «Мы, когда поняли, что нам тяжело вдвоем, сначала просто разъехались. Три года мы с женой жили отдельно и только потом развелись официально. Ну когда уже поняли, что назад дороги нет. Мы ведь думали, что еще сможем склеить наш брак, но не получилось», — поделился артист.

Ещенко развелся с женой в 2018 году. Супруга обвиняла его в изменах во время гастролей, но артист отвергал эти обвинения. Пара прожила в браке 20 лет, у них родился сын Нарад Ещенко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую 17-килограммовую опухоль
Жильцы новосибирской пятиэтажки заявили о визите лжегазовиков накануне взрыва
Ценам на новостройки предрекли снижение
Осужденного за госизмену Сафронова уволили из «Роскосмоса» и отправили в колонию
Захарова назвала саморазрушительными слова премьера Польши о поражении России
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с бывшей женой
Зеленский поделился подробностями встречи с Макроном и Шольцем
В России за остановленным ГИБДД 17-летнем водителем приехал пьяный отец
В Польше назвали возможный срок введения новых антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.