Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с бывшей женой

Юморист Ещенко пожаловался, что после ссоры бывшая жена настраивает сына против него

Артист юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Святослав Ещенко пожаловался, что после ссоры бывшая жена Ирина настраивает сына Нарада против него. О конфликте с экс-супругой юморист рассказал KP.RU.

«Мы с Ириной разругались на почве политики. Она теперь и сына настраивает против меня. С сыном, к сожалению, почти не вижусь», — посетовал артист.

Звезда «Аншлага» также рассказал, что пара подходила к решению о разводе серьезно и провела бракоразводный процесс цивилизованно. «Мы, когда поняли, что нам тяжело вдвоем, сначала просто разъехались. Три года мы с женой жили отдельно и только потом развелись официально. Ну когда уже поняли, что назад дороги нет. Мы ведь думали, что еще сможем склеить наш брак, но не получилось», — поделился артист.

Ещенко развелся с женой в 2018 году. Супруга обвиняла его в изменах во время гастролей, но артист отвергал эти обвинения. Пара прожила в браке 20 лет, у них родился сын Нарад Ещенко.