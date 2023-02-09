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08:49, 9 февраля 2023Экономика

Россиянам рассказали о невыгодности пропуска работы в феврале

SuperJob: уходить в отпуск в феврале невыгодно

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Уходить в отпуск или по другой причине пропускать работу в феврале невыгодно. Cтоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, заявил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Зарплата работников, которые получают оклад, не снижается из-за короткого месяца, сказал он. У работающих на сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке ситуация другая. «Работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение сотрудникам, если они не привлекаются к работе в праздничные дни», — пояснил Южалин. Если работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата должна быть в двойном размере, добавил эксперт.

Ранее руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская посоветовала брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней. В 2023 году ими станут март, август и октябрь.

Если нет внутренних правил оформления отпуска, то сотрудник имеет право взять его с любого дня недели и на любое количество дней. При этом одна из частей отпуска в году должна длиться минимум 14 дней.

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Платон Щукин
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