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16:50, 9 февраля 2023Бывший СССР

В МИД отреагировали на видео расстрела российских военнопленных на Украине

МИД: расстрел российских пленных ВСУ лежит на совести западных кураторов Киева

Фото: Libkos / AP

В МИД России отреагировали на видео предположительного расстрела российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МИД заявили, что «очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева», которые «вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства».

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами», — добавили в министерстве.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что уже расследуют факт предположительного расстрела солдатами ВСУ троих российских военнопленных. Поводом для следственных действий стала публикация в сети видео, где украинские военные в упор расстреливают из автомата троих мужчин, предположительно — взятых в плен российских военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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