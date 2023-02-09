Подмосковные полицейские застрелили угонщика автомобиля при задержании

В Подмосковье полицейские застрелили угонщика автомобиля, угрожавшего убить беременную

В Подмосковье полицейские застрелили подозреваемого при задержании. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, утром в среду, 8 февраля, правоохранителям из Пушкино поступило сообщение об угоне автомобиля. Силовики приехали в поселок Правдинский и нашли фигуранта. Когда сотрудники МВД начали задерживать угонщика, тот оказал сопротивление и забежал в жилой дом. В жилище находилась беременная женщина с супругом. Фигурант начал угрожать им убийством и спрятался на втором этаже.

Полицейские просили мужчину выйти, однако он игнорировал их, а затем попытался ударить правоохранителя ударно-режущим инструментом. Сотрудник выстрелил в нападавшего. Когда на место прибыла скорая помощь, россиянин был мертв.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.