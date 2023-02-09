Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 9 февраля 2023Силовые структуры

Подмосковные полицейские застрелили угонщика автомобиля при задержании

В Подмосковье полицейские застрелили угонщика автомобиля, угрожавшего убить беременную
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Подмосковье полицейские застрелили подозреваемого при задержании. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, утром в среду, 8 февраля, правоохранителям из Пушкино поступило сообщение об угоне автомобиля. Силовики приехали в поселок Правдинский и нашли фигуранта. Когда сотрудники МВД начали задерживать угонщика, тот оказал сопротивление и забежал в жилой дом. В жилище находилась беременная женщина с супругом. Фигурант начал угрожать им убийством и спрятался на втором этаже.

Полицейские просили мужчину выйти, однако он игнорировал их, а затем попытался ударить правоохранителя ударно-режущим инструментом. Сотрудник выстрелил в нападавшего. Когда на место прибыла скорая помощь, россиянин был мертв.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о решении вопроса о передаче Украине истребителей
Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить» Молдавию
Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая
Чешский хоккеист удалил фото с Овечкиным из-за критики
Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому
Двоих россиян задержали по делу об обрушении подъезда в Новосибирске
Обвиняемый в убийстве XXXTentacion рассказал о событиях перед преступлением
Создан предотвращающий возникновение аллергии препарат
Описан типичный покупатель дорогого жилья в России
Названо препятствие в поставках Украине американских истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.