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10:01, 9 февраля 2023Силовые структуры

Двоих полицейских приговорили к срокам за взятку от подозреваемого россиянина

В Югре осудили на 3 и 2,5 года двух экс-полицейских за взятку от фигуранта дела о краже

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Югре суд приговорил к 3 и 2,5 года лишения свободы двоих бывших полицейских за коррупцию. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Правоохранители признаны виновными в зависимости от роли каждого по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и статье о пособничестве в получении взятки. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил мужчинам четыре года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.

По данным ведомства, один из сотрудников МВД потребовал от фигуранта дела о краже мобильного телефона 15 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. А его подельник помогал убедить россиянина отдать сумму.

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Екатерина Власова
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