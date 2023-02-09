Признанного виновным в организации митингов лидера профсоюза «Курьер» освободили

Суд вынес обвинительный приговор лидеру профсоюза «Курьер», но освободил из-под стражи

Сергиево-Посадский городской суд Московской области признал лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева виновным по делу об организации и проведении митингов, но освободил его из-под стражи. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает ТАСС.

Украинцева приговорили к одному году и четырем месяцам колонии-поселения по статье 212.1 («Неоднократное нарушение правил проведения митингов)» УК РФ. Однако назначенный срок россиянин отбыл, пока находился в СИЗО.

Украинцев неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения, связанные с проведением публичных мероприятий. Ранее суды назначали ему штрафы и административные аресты. 26 апреля 2022 Украинцева задержали и поместили в следственный изолятор. 12 января уголовное дело было передано в суд.

Профсоюз «Курьер» неоднократно призывала курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» к забастовкам через Telegram-канал.