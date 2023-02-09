Заключенный в российской колонии присягнул на верность ИГ и получил 12 лет

Военный суд приговорил к 12 годам заключенного, присягнувшего в колонии на верность ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Расула Рамазанова. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Рамазанов признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Ему назначено наказание по совокупности с приговором Пятигорского городского суда от 4 декабря 2020 года. Первые три года из 12 лет Рамазанов проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию особого режима.

Суд установил, что во время отбытия наказания по первому приговору в колонии Ставропольского края 14 мая 2022 года Рамазанов принял присягу на верность ИГ, выразив готовность действовать в интересах террористов. Записав свое обращение на аудио, заключенный отправил ролик неустановленному лицу.

Отмечается, что Рамазанова задержали 6 июня 2022 года в Пятигорске и вновь отдали под суд.