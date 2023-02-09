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16:20, 9 февраля 2023Мир

В ЕС посчитали ближайшие недели решающими для Украины

Глава Евросовета Мишель заявил, что ближайшие недели будут решающими для Украины

Фото: Reuters

Участники саммита Евросовета в Брюсселе считают, что ближайшие недели станут решающими для Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что ближайшие недели и месяцы, без сомнений, будут иметь решающее значение», — отметил Мишель в ходе пресс-конференции.

По его словам, в связи с этим страны ЕС должны продолжать оказывать Киеву максимальную военную помощь.

Ранее Мишель также сообщил, что ЕС готовит десятый пакет санкций против России. Он также уточнил, что считает законной возможность передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Саммит лидеров Евросоюза проходит в Брюсселе 9-10 февраля. В ходе него участники, в частности, планируют обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США.

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Варвара Кошечкина
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