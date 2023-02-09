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12:16, 9 февраля 2023Россия

Умер последний председатель Совмина РСФСР

На 93 году жизни умер последний председатель Совмина РСФСР Силаев

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

На 93 году жизни умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Силаев умер 8 февраля, однако известно об этом стало лишь сейчас.

«Скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-1974 годах Иван Степанович Силаев», — рассказали в ОАК.

С 1974 года Силаев был назначен заместителем министра, а позже — министром авиационной промышленности СССР. С 1985 по 1990 год он был заместителем председателя Совета Министров СССР, а с 1990 по 1991 год — председателем Совмина.

За службу государству Иван Силаев был дважды награжден орденом Ленина.

О дате и месте прощания с Силаевым не сообщается.

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Марк Леонов
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