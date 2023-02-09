На 93 году жизни умер последний председатель Совмина РСФСР Силаев

На 93 году жизни умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Силаев умер 8 февраля, однако известно об этом стало лишь сейчас.

«Скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-1974 годах Иван Степанович Силаев», — рассказали в ОАК.

С 1974 года Силаев был назначен заместителем министра, а позже — министром авиационной промышленности СССР. С 1985 по 1990 год он был заместителем председателя Совета Министров СССР, а с 1990 по 1991 год — председателем Совмина.

За службу государству Иван Силаев был дважды награжден орденом Ленина.

О дате и месте прощания с Силаевым не сообщается.