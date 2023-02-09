Перечислены уловки сутенеров для вовлечения россиянок в секс-индустрию

Общественники: сутенеры завлекают россиянок в секс-рабство через отношения или шантажом

Сутенеры используют различные уловки для вовлечения россиянок в секс-индустрию — они могут притвориться любящими партнерами, предложить трудоустройство или шантажировать женщину после того, как совершили над ней насилие. Основные сценарии того, как люди оказываются в секс-рабстве, в разговоре с «Лентой.ру» перечислили сотрудницы правозащитных организаций, занимающихся этой проблемой в России.

По словам соосновательницы фонда «Безопасный дом» Вероники Антимоник, часто в сексуальную эксплуатацию женщин вовлекают через отношения. Торговцы людьми или сутенеры прикидываются бойфрендами, создавая иллюзию хороших отношений, а затем либо сами подвергают человека эксплуатации, либо передают кому-то еще.

Также сутенеры могут организовать изнасилование, которые будет снято на видео, и затем пострадавшую начинают шантажировать публикацией ролика в интернете или рассылкой знакомым и родственникам. В результате запуганная женщина соглашается делать то, что скажут преступники — в том числе оказывать секс-услуги, сниматься в порно или веб-каме, отмечают общественники.

Антимоник добавила, что на похищение для вовлечения в секс-индустрию приходится менее 10 процентов случаев. Торговцам и сутенерам выгоднее и безопаснее для себя вербовать, а не похищать людей, так как это привлекает меньше внимания. Кроме того, так проще обвинить пострадавших в том, что они не ушли сами и продолжили выполнять требования преступников.

Сотрудница общественной организации «Альтернатива» Арина рассказала, что чаще всего женщины попадают в сексуальную эксплуатацию при попытке трудоустроиться. Они уверены, что выбрали заработок, никак не связанный с секс-индустрией, но псевдо-работодатели отнимают их документы и заставляют заниматься проституцией.

При этом в секс-рабство женщины попадают даже через предложения от знакомых и друзей — так бывает, когда те уже оказались вовлечены в проституцию и теперь «должны» работодателю (например, за переезд или оформление документов). В этом случае девушки вынуждены врать своим подругам.

«Если девушка не выполнит условия, начинается психологическое насилие и шантаж, угрозы, что найдут ее семью, расскажут им о том, чем она занимается, напишут об этом в социальных сетях — это тоже довольно сильно давит. К кому-то применяют физическое насилие. А затем к этому прибавляется предложение отдать долг быстрее — для этого надо привести кого-то себе в подмогу», — поясняет Арина.

В декабре 2022 года Россия представила в ООН доклад о соблюдении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В нем в том числе содержались сведения о вовлечении в сексуальную эксплуатацию. По данным авторов доклада, чаще всего жертвами становятся молодые женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, либо слабо защищенные.