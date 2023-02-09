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19:52, 9 февраля 2023Экономика

Путин на совещании по авиаотрасли вспомнил поговорку про волков

Президент Путин высказался об отношениях России с Западом поговоркой про волков
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

На совещании с представителями авиаотрасли президент России Владимир Путин вспомнил поговорку про волков. Его слова приводит РИА Новости.

Говоря про решения, за счет которых российские авиакомпании сохранили парк зарубежных самолетов, находившихся по большей части в лизинге, Путин назвал поведение западных партнеров хамским. «Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Причем мы никому не хамим», — заявил глава государства.

Он указал, что страна была готова рассчитываться с поставщиками самолетов во избежание обвала отрасли. Также, по утверждению Путина, в России удалось преодолеть трудности в авиации, «которые нам пытаются создать».

Министр транспорта Виталий Савельев, в свою очередь, благодарил Путина за «непростое решение в условиях санкций» с целью оставить самолеты в стране.

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Антон Похиляк
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