ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

ФСБ: 10 членов ОПГ получили до 16 лет за незаконные банковские операции на 4 млрд рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подсудимым дали от 5,5 до 16 лет лишения свободы с признанием вины в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, легализации преступных средств, изготовлении поддельных денег. Максимальные сроки получили лидеры ОПГ Виталий Кожухов, Срабион Короткиев, Сергей Григоров и Виктор Хабибуллин. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, «черные банкиры» с 2009-го по 2013 год использовали преступные схемы с фирмами-однодневками для получения вычета по НДС и отмывания криминальных доходов. Они брали комиссию в качестве оплаты своих услуг в размере от 0,5 до трех процентов от суммы, переданной заказчиком.