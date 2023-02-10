Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 10 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

ФСБ: 10 членов ОПГ получили до 16 лет за незаконные банковские операции на 4 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подсудимым дали от 5,5 до 16 лет лишения свободы с признанием вины в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, легализации преступных средств, изготовлении поддельных денег. Максимальные сроки получили лидеры ОПГ Виталий Кожухов, Срабион Короткиев, Сергей Григоров и Виктор Хабибуллин. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, «черные банкиры» с 2009-го по 2013 год использовали преступные схемы с фирмами-однодневками для получения вычета по НДС и отмывания криминальных доходов. Они брали комиссию в качестве оплаты своих услуг в размере от 0,5 до трех процентов от суммы, переданной заказчиком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Идею создать «сборную беженцев» для российских спортсменов назвали провокацией
Кортни Кардашьян снялась в тренче российского бренда
Нефтяным ценам предсказали рост до 100 долларов за баррель
ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей
В Индии захотели собирать ракеты для России
Поляка отказались пускать в самолет из-за скрипки Страдивари за миллионы евро
Путин поручил направить миллиарды рублей на перевод котельных на биотопливо
В российском регионе продлили высокий уровень террористической опасности
Бьюти-блогер дала советы по подготовке кожи лица к весне
Адвокат Lerchek высказался о возможном наказании для обманувшей ее стилистки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.