МТС познакомит студентов с востребованной методологией DevOps

Компания МТС запустила для студентов НИУ ВШЭ курс «DevOps: методология и практика»

МТС запустила курс «DevOps: методология и практика» на базе факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Он рассчитан на четверокурсников программы бакалавриата «Прикладная математика и информатика» и входит в перечень обязательных дисциплин по выбору, говорится в сообщении МТС.

Курс разработан образовательным центром МТС.Тета (центр обучения МТС Digital для IТ-специалистов разного стека технологий) при поддержке облачного провайдера #CloudMTS. Студенты познакомятся с основами профессии, изучат подходы к разработке, освоят базовые инструменты, а также получат рекомендации, какие навыки необходимо развивать дополнительно в зависимости от карьерного трека. Одна из лекций будет посвящена работе с облачными платформами и контейнерной архитектуре. На ресурсах провайдера преподаватель развернет виртуальную машину и продемонстрирует ключевые инструменты автоматизации процессов.

«DevOps-инженер — очень востребованная и хорошо оплачиваемая профессия. Сейчас мы наблюдаем дефицит на российском рынке ИТ-кадров, расширение перечня обучающих программ по подготовке специалистов — одно из решений этой проблемы и партнерство с таким вузом, как ВШЭ, для экосистемы МТС очень важно и ценно. Мы любим делиться опытом и знаниями, будем рады видеть студентов на наших курсах», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

В конце курса студенты примут участие в двух тренировочных собеседованиях, где смогут закрепить знания и получить обратную связь. Также они получат грант от #CloudMTS, который можно потратить на ресурсы облачного провайдера, чтобы самостоятельно изучать DevOps-практики.

