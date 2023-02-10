Известного продюсера приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию проституции

Продюсера Диллона Джордана приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию проституции

Известного американского кинопродюсера Диллона Джордана приговорили к пяти годам тюремного заключения за организацию элитной сети проституции. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, кинематографист, работавший над созданием таких картин, как «Малыш Кид» (2018), «Пансион» (2018) и «Воспитательница» (2018), занимался предоставлением женщин своим клиентам, а также организацией секс-вечеринок в США и за границей в период с 2010 по 2017 год.

Помимо этого, с помощью своей кинокомпании продюсер отмывал деньги, полученные от организации сети проституции.

Кинодеятель был арестован по подозрению в незаконной деятельности в июле прошлого года. В суде Джордан полностью признал свою вину.

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