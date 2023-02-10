Российского полицейского обвинили в избиении задержанного до смерти

В Краснодаре суд отправил под домашний арест полицейского за избиение мужчины до смерти

В Краснодаре суд отправил под домашний арест сотрудника полиции, обвиняемого в избиении задержанного до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

Правоохранителю, работавшему оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции УМВД России по городу Краснодару, предъявлено обвинение в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным СКР, 1 июля 2021 года у дома на улице Тургенева в Краснодаре от внутрибрюшного кровотечения скончался 31-летний местный житель. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в тот день его задержали и доставили в отдел полиции, где сотрудник дважды ударил мужчину в живот, требуя сознаться в краже. Позже задержанного отпустили с тупой травмой живота, он дошел до дома и умер.