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16:44, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

На Западе раскрыли причину милитаризации Польши

NDP: милитаризация Польши говорит о подготовке к конфликту из-за территорий Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша наращивает военную мощь не для прямого столкновения с Россией, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территории Украины. Причину милитаризации Польши раскрыл обозреватель Марек Галась в колонке для издания Niezaleny Dziennik Polityczny (NDP).

Автор колонки утверждает, что Украина собирается отдать западные территории Польше. В качестве доказательства он приводит недавнее заявление Киева о том, что в список выпускных экзаменов в школе могут включить польский язык. «Теперь школьная программа будет готовить молодых украинцев к мысли о возвращении хотя бы западной части страны Польше. И, чтобы этот процесс не был болезненным, украинские дети с раннего возраста будут изучать польский язык», — уточнил Галась.

Обозреватель считает, что милитаризация Польши говорит о подготовке к конфликту из-за территорий Украины. По его мнению, Варшава усиливает военный потенциал, чтобы впоследствии защищать возвращенные себе территории от возможных восстаний.

Ранее другой обозреватель NDP Ханна Крамер выразила мнение, что США могут разделить Украину и передать Польше ее западные территории. Взамен, считает она, Вашингтон попросит Варшаву взять на себя финансовые расходы обанкротившегося украинского правительства, задолжавшего 150 миллиардов долларов.

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Олег Давыдов
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