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13:50, 10 февраля 2023Культура

В Okko выйдет документальный сериал о человеке будущего

13 февраля в Okko состоится премьера документального сериала «Биофутуризм»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В онлайн-кинотеатре Okko в понедельник, 13 февраля, состоится премьера документального сериала «Биофутуризм». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Документальный сериал состоит из четырех эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной теме: «вечная молодость», «таблетка от всех болезней», «генная инженерия» и «киборги».

Серия «Вечная молодость» расскажет о технологиях, которые в будущем помогут увеличить продолжительность жизни человека до 100-120 лет. В эпизоде «Таблетка от всех болезней» пойдет речь о медицине будущего, в том числе о нанороботах, лечении вирусами и 3D-печати. Так, российский ученый Юсеф Хесуани освятит тему возможности и перспективности печати органов в космосе. А серия «Генная инженерия» будет посвящена изменениям в человеческом геноме, а также последствиям подобных экспериментов. Об опасностях чипов в головном мозге, возможности обретения сверхспособностей и поглощении человека метавселенной зрителям расскажут в серии «Киборги». Их также ознакомят с новейшими технологиями протезирования и предложат познакомиться с киборгами-первопроходцами.

В проекте приняли участие первый официально признанный в мире киборг Нил Харбиссон, бионическая певица Виктория Модеста, а также директор фармацевтической компании BioViva Элизабет Пэрриш, которая первая в мире решилась изменить свои гены, чтобы отсрочить процесс старения.

Ранее сообщалось, что Okko начал съемки сериала о борьбе пенсионера с киберпреступниками. В проекте «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли также сыграют актеры Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак.

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Варвара Кошечкина
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