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14:37, 10 февраля 2023Мир

В Польше допустили закрытие всей границы с Белоруссией

Премьер Польши Моравецкий допустил закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Польша может закрыть все оставшиеся пункты пропуска на границе с Белоруссией, допустил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией», — сказал он.

Ранее в Белоруссии отреагировали на закрытие погранпункта с Польшей. По данным Госпогранкомитета, Минску не поступало соответствующего официального уведомления от польского погранведомства.

В МВД Польши объяснили, что власти страны пошли на этот шаг в связи с интересами государственной безопасности.

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Виктория Кондратьева
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