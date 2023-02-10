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10:10, 10 февраля 2023Бывший СССР

Умер первый премьер-министр Казахстана

Умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу партии Amanat.

Терещенко занимал пост премьер-министра Казахстана с 1991 по 1994 год. Кроме того, с 16 октября по 16 декабря 1991 года он был премьером Казахской ССР.

Покинув политику, он занялся предпринимательством. В 2022 году Терещенко вошел в число 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

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Алевтина Запольская
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