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08:22, 10 февраля 2023Мир

Названа следующая цель китайского шпионского шара

DM: глава Минобороны Великобритании Уоллес захотел сбить китайский шпионский аэростат

Фото: Reuters

Военно-воздушные силы Соединенного Королевства готовы незамедлительно сбить китайский шпионский аэростат, если КНР осмелится шпионить за Великобританией. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, его цитирует газета Daily Mail.

По словам министра аэростат, аналогичный тому, что был сбит в небе США, уже мог шпионить за Великобританией в прошлом. Уоллес не исключает, что Китай продолжит подобные разведоперации. «Неужели китайский спутник кружил над Британией и смотрел на нас? Я думаю, что да», — предположил он.

Ранее Пентагон заявил, что американские власти располагают «достаточно правдоподобными предположениями» о том, какие данные собирал китайский аэростат над территорией США.

Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Его сбили на следующий день. На фоне данного происшествия госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай.

Глеб Бажуткин
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