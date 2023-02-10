В Сбере рассказали о специальных сервисах для клиентов «СберПервого»

В Сбере рассказали о специальных сервисах и возможностях для клиентов «СберПервого»

Поскольку клиенты Сбера все чаще хотят сэкономить свое время и не приходить в офис, был создан цифровой «СберПервый». В этом формате сохранены главные элементы премиального банковского обслуживания — персонального менеджера, который доступен клиенту и членам его семьи 24/7, и лучшие условия по продуктам банка и его партнеров. Об этом в интервью изданию «Ведомости» рассказала директор дивизиона «Премиальные решения для состоятельных клиентов» Сбербанка, руководитель «СберПервого» Мария Поденко. По ее словам, менеджер поможет клиенту провести все операции и подключить продукты банка дистанционно без необходимости посещать отделение.

«Говоря о наших клиентах, мы говорим о том, что это люди, которые добились в жизни определенного успеха и уровня благосостояния, знают цену своему времени и дорожат своим комфортом. Чаще всего это топ-менеджеры, собственники среднего бизнеса и рантье — люди, которые живут на доход от капитала, и члены их семей. Мы помогаем таким клиентам организовать их daily banking, их банковскую рутину, так чтобы она не отвлекала клиента от важных дел. И к тому же позволяем получать максимальные привилегии и бонусы от трат клиента. Например, в конце прошлого года мы отправили каждому нашему клиенту письмо, в котором было написано, какой у него личный кешбэк и сколько бонусов "СберСпасибо" мы вернули ему пропорционально его тратам за год», — рассказала Мария Поденко.

Она также отметила, что клиентам «СберПервого» предоставлены особые сервисы. «В нашем случае есть одно важное направление — это инвестиции. И кроме классических депозитов мы помогаем клиенту понять свой риск-профиль, сформулировать цели и сформировать инвестиционный портфель, выбрав подходящие инструменты из тысяч возможных. И часто клиенты именно с нами делают первые шаги на фондовом рынке», — рассказала Мария Поденко.

Консультацию клиент может получить как в отделении, так и в приложении «Сбербанк онлайн». «Мы действительно пытаемся повторить полностью весь "СберПервый" в цифре. В приложении вы можете заполнить анкету, ответить на несколько вопросов и как раз определить один из пяти возможных риск-профилей, к которому вы относитесь», — добавила она.

Что касается нынешней ситуации, в которой далеко не все привычные вещи остались в легком доступе, сервис «СберПервого» придет на помощь. «Наши клиенты — очень чувствительный к изменениям сегмент. И они очень хотят вернуть себе свободу и привычный комфорт. И в передвижении, и в тратах, и в покупках, и в долгосрочных планах, которые касались приобретения зарубежной недвижимости, или, возможно, обучения ребенка за рубежом, или, в конце концов, покупки автомобиля мечты. И все это раньше было сделать довольно просто, если ты имеешь для этого достаточный капитал. А сейчас для этого требуются определенные усилия. И сейчас наш клиент, для того чтобы забронировать отель, автомобиль, купить подарок жене, например ювелирное украшение, забронировать вертолетную площадку, купить билет на самолет, может воспользоваться услугами lifestyle-менеджера. Самое важное, что механизм расчетов наш партнер берет на себя», — рассказала она.

Важной нефинансовой привилегией «СберПервого» является «Клуб Первых». «Мы даем клиентам возможность общения и обмена опытом друг с другом. Вообще, "СберПервый" сам по себе — это сообщество успешных и активных людей. Это 120 тысяч наших клиентов. Но некоторые из них хотят обмениваться опытом и ресурсами друг с другом. И мы дали им такую возможность, создав закрытый клуб. В нем существует несколько видов различных форматов мероприятий: это форум-встречи, отраслевые форумы, например, где строители встречаются со строителями, айтишники с айтишниками и так далее. Недавно мы запустили международные саммиты, которые тоже объединяют людей, которым интересно выходить на новые рынки.

Например, в феврале у нас будет форум в Дубае, где мы как раз организуем обмен бизнес-контактами для решения каких-то конкретных задач наших клиентов. Есть приложение, где можно увидеть всю повестку, выбрать интересные тебе мероприятия для участия», — рассказала Мария Поденко.

