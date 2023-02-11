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18:32, 11 февраля 2023Мир

Мэр Торонто ушел в отставку после разоблачения романа с бывшей помощницей

Мэр Торонто Тори ушел в отставку после разоблачения романа с бывшей помощницей

Фото: Cole Burston / Globallookpress.com

Мэр Торонто Джон Тори признался в отношениях с бывшей 31-летней сотрудницей и ушел в отставку. Об этом пишет Toronto Star.

Как сообщил 68-летний Тори, отношения с молодой помощницей у него начались во время пандемии коронавируса, хотя в это время он состоял в браке, который длился на тот момент более 40 лет.

Тори рассказал, что отношения с сотрудницей закончились в 2023 году по согласию сторон.

Бизнесмен и бывший лидер Прогрессивной партии Канады Джон Тори возглавлял Торонто с 2014 года. Он набрал 40 процентов голосов на выборах главы города. До него город возглавлял скандально известный мэр Роб Форд — резонанс вызвали видеозаписи, на которых политик употреблял наркотики.

Ранее офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская оказалась в центре скандала из-за фотографии в социальных сетях, демонстрирующей ее роскошный образ жизни.

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Анастасия Шейкина
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