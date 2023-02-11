Посол России предостерег США от возобновления спецпрограмм на Украине

Посол Антонов: возобновление спецпрограмм США на Украине ознаменует их участие в конфликте

Возобновление программ американских сил специальных операций на Украине будет означать неприкрытое участие в конфликте вооруженных сил США, предостерег посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он оговорился, что речь пока идет о журналистском расследовании, основанном на неназванных источниках в американской администрации, а официальных сведений на этот счет пока нет. Антонов заявил, что такие публикации показательны, поскольку они вновь подтверждают, что Вашингтон «одержим несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готов идти ради этого на неописуемые риски».

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в разведслужбах и Белом доме сообщила, что Пентагон надеется возобновить финансирование целого ряда сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в преддверии специальной военной операции (СВО) прошлом году, и призывает Конгресс США их одобрить.