В Пентагоне нацелились на возобновление сверхсекретных программ на Украине

WP: Пентагон надеется возобновить сверхсекретные программы на Украине через Конгресс

Пентагон надеется возобновить финансирование целого ряда сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в преддверии специальной военной операции (СВО) прошлом году, и призывает Конгресс США их одобрить. О такой цели сообщают обозреватели The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в разведслужбах и Белом доме.

Отмечается, что в случае одобрения возобновление программ позволит американским силам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и для совместных информационных операций, как это было на Ближнем Востоке в операциях против «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещенные в России террористические организации).

«У нас есть подобная привычка, когда мы сокращаем программы, эвакуируем людей после долгих лет инвестиций в качестве немедленной реакции на изменение хода конфликта, а затем удивляемся, почему у нас стало меньше информации и отсутствует понимание того, что происходит», — заявил Кеннет Тово, генерал в отставке и бывший командующий силами специальных операций США.

Обсуждения в Конгрессе должны пройти в течение ближайших нескольких месяцев. В случае их успеха программы должны будут начать действовать к началу 2024 года, сказано в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США при участии дипломатических представителей посольства в Москве используют открытую агитацию и призывают к свержению действующей власти в России. Дипломат подчеркнула, что это не останется без внимания российских властей.