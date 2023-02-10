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15:02, 10 февраля 2023Мир

Посольство США в Москве обвинили в призывах к свержению власти в России

Захарова: США при участии посольства в Москве призывают к свержению власти в России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США при участии дипломатических представителей посольства в Москве используют открытую агитацию и призывают к свержению действующей власти в России, это не останется без внимания российских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Открытая агитация в пользу того или иного политического деятеля внутри страны, я, кстати, говорю не только о России... Призывы просто к прямому свержению власти, не поддержка политических сил, а прямое свержение власти — и такое было», — обвинила Захарова.

Дипломат добавила, что американские дипломаты через закрытие каналы извне поддерживали оппозиционные политические прозападные силы в России.

Ранее Мария Захарова прокомментировала расследование американского журналиста Сеймура Херша, который обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках». Она отметила, что Россия неоднократно озвучивала позицию о вовлеченности США и НАТО к подрыву трубопроводов.

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Виктория Кондратьева
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