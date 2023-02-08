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18:52, 8 февраля 2023Мир

Захарова прокомментировала расследование о подрыве «Северных потоков»

Захарова: вскрытые Хершем факты о «Северных потоках» должны прокомментировать в Белом доме
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram расследование американского журналиста Сеймура Херша, который обвинил США в причастности к взрывам на «Северных потоках».

Дипломат отметила, что Россия неоднократно озвучивала позицию о вовлеченности США и НАТО к подрыву трубопроводов. «Они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы», — подчеркнула она.

Захарова также указала на нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование, а также противодействию тому, чтобы в нем приняла участие Россия. «И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки», — отметила она.

Теперь вскрывшиеся факты должны прокомментировать в Белом доме, заключила Захарова.

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В статье Сеймур Херш обвинил Вашингтон в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Журналист заявил, что американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводы.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Варвара Кошечкина
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