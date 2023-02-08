Стало известно о связанных с «Северными потоками» опасениях США

Журналист Херш: США боялись, что ФРГ откажет в помощи Украине из-за «Северных потоков»

США опасались, что Германия не захочет предоставлять помощь Украине из-за работы «Северных потоков». Об этом сообщил в своей статье американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш.

По его словам, Белый дом считал, что европейские страны неохотно будут финансировать Киев и поставлять оружие, пока сохранялась их зависимость от дешевого природного газа. «Тогда [президент США Джо] Байден поручил [советнику по национальной безопасности] Джейку Салливану собрать межведомственную комиссию для разработки плана», — пишет журналист.

В статье также говорится, что в декабре 2021 года Салливан созвал совещание, на котором попросил дать рекомендации об ответных мерах на предстоящую специальную военную операцию на Украине. По данным Херша, тогда советник Байдена намеревался разработать план ликвидации двух трубопроводов «Северный поток».

Утром 27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.