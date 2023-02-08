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16:16, 8 февраля 2023Мир

Названы причастные к диверсии на «Северных потоках»

Журналист из США заявил о причастности Салливана к диверсии на «Северных потоках»
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Названы причастные к подготовке диверсии на «Северных потоках», об этом заявил журналист из США Сеймур Херш.

В статье сказано, что президент США Джо Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану собрать межведомственную группу для разработки плана уничтожения трубопроводов. Кроме того, известно, что недовольство российскими газопроводами открыто выражали госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

По словам журналиста, в декабре 2021 года Салливан созвал совещание группы, которая состояла из Объединенного комитета начальников штабов, сотрудников ЦРУ и Госдепартамента, а также Минфина. На этом собрании Салливан попросил дать рекомендации об ответных мерах на предстоящую специальную военную операцию на Украине. Отмечается, что тогда Салливан намеревался разработать план ликвидации двух трубопроводов «Северный поток».

По данным Херша, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ представила межведомственной группе Салливана план действий на газопроводах. «У нас есть способ взорвать трубопроводы», — сказали политику сотрудники ЦРУ.

Ранее журналист обвинил Вашингтон в диверсии на «Северных потоках». По его словам, водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Виктория Кондратьева
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