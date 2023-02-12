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17:51, 12 февраля 2023Путешествия

Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясений

Турецкий министр сообщил о возобновлении работы аэропорта Хатай после землетрясений

Фото: Shutterstock

Международный аэропорт Хатай в турецком городе Антакья возобновил работу после землетрясений. Об этом со ссылкой на заявление министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилоглу в воскресенье, 12 февраля, пишет РИА Новости.

Ремонт взлетно-посадочной полосы завершен, уточнил глава министерства. Необходимые работы удалось провести за шесть дней. Благодаря введению в эксплуатацию этой воздушной гавани станет легче обеспечивать жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и восстанавливать то, что разрушила стихия.

Утром 6 февраля сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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Евгения Куликова
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