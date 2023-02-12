В небоскребе «Москва-Сити» произошел пожар

В строящемся небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» произошел пожар

В строящемся небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным столичного главного управления МЧС России, пожар произошел на площади 50 квадратных метров в строящемся здании на Пресненской набережной. Инцидент произошел из-за возгорания утеплителя и стройматериалов на четвертом этаже здания.

Пожарные выехали к месту происшествия. Другие детали и информация о пострадавших не уточняется.

В конце ноября 2022 года стало известно о проведении эвакуации в одной из башен «Москва-Сити». «Людей эвакуируют из одной из башен "Москва-Сити" из-за возгорания», — уточнял источник в экстренных службах агентства ТАСС.