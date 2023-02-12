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18:23, 12 февраля 2023Россия

В небоскребе «Москва-Сити» произошел пожар

В строящемся небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» произошел пожар

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В строящемся небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным столичного главного управления МЧС России, пожар произошел на площади 50 квадратных метров в строящемся здании на Пресненской набережной. Инцидент произошел из-за возгорания утеплителя и стройматериалов на четвертом этаже здания.

Пожарные выехали к месту происшествия. Другие детали и информация о пострадавших не уточняется.

В конце ноября 2022 года стало известно о проведении эвакуации в одной из башен «Москва-Сити». «Людей эвакуируют из одной из башен "Москва-Сити" из-за возгорания», — уточнял источник в экстренных службах агентства ТАСС.

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Варвара Кошечкина
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