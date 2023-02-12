Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:10, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

Хакеры атаковали сайты НАТО

Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал штаба Сил специальных операций

Хакеры атаковали интернет-сайты НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочего, нападению подвергся портал штаба Сил специальных операций. Когда именно состоялась атака, не уточняется. На момент написания новости сайт работает в полном объеме.

Представитель альянса уточнила, что эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента.

29 декабря российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») представила третий список из более 100 человек, в который включили кадровых военных НАТО и лиц, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Список воюющих против России офицеров, чьи данные раскрыли, опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники» — «Кибервойска НАТО».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину
Израиль и США начали совместные учения
Названы выставленные на продажу исторические здания в Москве
Определена скорость восстановления биосферы после массового вымирания
Франция заявила о невозможности передачи Украине замороженных российских активов
Хакеры атаковали сайты НАТО
В Уругвае сообщили о появлении в небе неопознанных мигающих огней
Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для РСЗО «Град»
Тренер рассказала о «падающих в обморок» при виде Овечкина матерях фигуристов
Медведчук заявил о канувших в Лету Минских соглашениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.