Хакеры атаковали сайты НАТО, включая портал штаба Сил специальных операций

Хакеры атаковали интернет-сайты НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочего, нападению подвергся портал штаба Сил специальных операций. Когда именно состоялась атака, не уточняется. На момент написания новости сайт работает в полном объеме.

Представитель альянса уточнила, что эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента.

29 декабря российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») представила третий список из более 100 человек, в который включили кадровых военных НАТО и лиц, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Список воюющих против России офицеров, чьи данные раскрыли, опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники» — «Кибервойска НАТО».