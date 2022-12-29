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07:30, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Российские хакеры раскрыли данные офицеров НАТО из кибервойск

Хакеры RaHDit раскрыли данные более 100 воюющих против России офицеров НАТО из кибервойск

Фото: Unsplash

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») представила третий список из более 100 человек, в который включили кадровых военных НАТО и лиц, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на хакера из RaHDit на условиях анонимности.

Источник издания рассказал, что именно центры НАТО совершают кибератаки. При этом кадровые украинские силовики и народные активисты играют лишь роль прикрытия. Список воюющих против России офицеров, чьи данные раскрыли, опубликованы на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники» — «Кибервойска НАТО».

Накануне хакеры RaHDit опубликовали данные украинских «кибервойск». Они раскрыли информацию более чем о 70 солдатах и офицерах ВСУ.

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Марина Совина
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