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07:53, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

«Злые русские хакеры» опубликовали данные украинских «кибервойск»

Хакеры RaHDit опубликовали данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404», — говорится в заявлении хакеров.

По их информации, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее российские хакеры из группы RaHDit опубликовали на портале «Немезида» данные тысячи украинских активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Хакеры заявили, что подготовили серию списков, раскрывающих личные данные «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных».

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Марина Совина
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