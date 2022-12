«Злые русские хакеры» опубликовали данные тысячи украинских активистов

«Злые русские хакеры» из RaHDit опубликовали данные тысячи украинских активистов

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали на портале «Немезида» данные тысячи украинских активистов. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Хакеры заявили, что подготовили серию списков, раскрывающих личные данные «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных». «Начнем с того, что опубликуем свыше тысячи активистов IT Army of Ukraine и Save UA», — говорится в сообщении.

RaHDit пояснили, что члены IT Army of Ukraine являются хактивистами, а участники Save UA — маркетологами, таргетологами и SMM-специалистами, которые «пакостят и льют помои» в российских соцсетях. В списке IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, во списке Save UA — данные 406 человек.

В публичном доступе на портале «Немезида» оказались даты рождения, мобильные номера, а также ссылки на страницы в социальных сетях украинских активистов.

Ранее RaHDit опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины (СБУ). В публичном доступе на портале «Немезида» оказались адреса регистрации, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, автомобильные номера.