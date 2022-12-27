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11:20, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

«Злые русские хакеры» опубликовали данные тысячи украинских активистов

«Злые русские хакеры» из RaHDit опубликовали данные тысячи украинских активистов

Фото: Kevin Ku / Unsplash

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали на портале «Немезида» данные тысячи украинских активистов. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Хакеры заявили, что подготовили серию списков, раскрывающих личные данные «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных». «Начнем с того, что опубликуем свыше тысячи активистов IT Army of Ukraine и Save UA», — говорится в сообщении.

RaHDit пояснили, что члены IT Army of Ukraine являются хактивистами, а участники Save UA — маркетологами, таргетологами и SMM-специалистами, которые «пакостят и льют помои» в российских соцсетях. В списке IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, во списке Save UA — данные 406 человек.

В публичном доступе на портале «Немезида» оказались даты рождения, мобильные номера, а также ссылки на страницы в социальных сетях украинских активистов.

Ранее RaHDit опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины (СБУ). В публичном доступе на портале «Немезида» оказались адреса регистрации, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, автомобильные номера.

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Олег Давыдов
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