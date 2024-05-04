Пентагон передаст Украине оружие против глушилок GPS

Пентагон выделит $23,5 миллиона на покупку Украине оружия против глушилок GPS

Пентагон выбрал исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS. Соответствующий контракт будет заключен на 23,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что контракт получит Scientific Applications and Research Associates Inc. Компания приобретет технологию Home-on-jam по поиску глушилок GPS.

Пи этом оружие увеличенной дальности в США хотят включить в уже существующие комплекты артиллерии. «Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине», — отметили в Пентагоне.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.