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16:06, 12 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке трансформаторов стоимостью 10 миллионов долларов

ДТЭК: на Украине осталось два трансформатора за 10 миллионов долларов из 20 необходимых

Фото: Shutterstock

На Украине заявили о нехватке трансформаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По его словам, из 20 нужных электрогенераторов в стране осталось только два. Их стоимость составляет десять миллионов долларов. При этом, когда один из оставшихся трансформаторов выходит из строя, ситуация становится критической, добавил Сахарук. Также не хватает турбин и генератора.

На производство трансформаторов уходит от восьми месяцев до двух лет.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что В Киеве и трех крупнейших регионах Украины — Киевской, Одесской и Днепропетровской областях — не станут отключать свет. При этом уточнялось, что в случае перегрузки сетей могут быть введены ограничения согласно стабилизационным графикам.

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Екатерина Власова
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