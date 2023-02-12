На Украине заявили о нехватке трансформаторов стоимостью 10 миллионов долларов

ДТЭК: на Украине осталось два трансформатора за 10 миллионов долларов из 20 необходимых

На Украине заявили о нехватке трансформаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По его словам, из 20 нужных электрогенераторов в стране осталось только два. Их стоимость составляет десять миллионов долларов. При этом, когда один из оставшихся трансформаторов выходит из строя, ситуация становится критической, добавил Сахарук. Также не хватает турбин и генератора.

На производство трансформаторов уходит от восьми месяцев до двух лет.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что В Киеве и трех крупнейших регионах Украины — Киевской, Одесской и Днепропетровской областях — не станут отключать свет. При этом уточнялось, что в случае перегрузки сетей могут быть введены ограничения согласно стабилизационным графикам.