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09:46, 12 февраля 2023Бывший СССР

На Украине не станут отключать свет в трех крупнейших регионах

На Украине не станут отключать свет в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

В Киеве и трех крупнейших регионах Украины — Киевской, Одесской и Днепропетровской областях — не станут отключать свет. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает энергохолдинг ДТЭК.

«"Укрэнерго" на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии», — говорится в заявлении. Уточняется, что это позволяет не отключать свет в столице Украины и вышеперечисленных регионах.

Тем не менее отмечается, что в случае перегрузки сетей могут быть введены ограничения согласно стабилизационным графикам.

Ранее Минобороны России отчиталось о массированном ударе по критически важным объектам энергетики Украины. В ведомстве доложили, что все назначенные объекты были поражены, также остановлена работа энергоемких производств ОПК.

При этом 9 февраля «Укрэнерго» сообщила, что Украина смогла восстановить мощности, благодаря которым постепенно сокращается дефицит в энергосистеме. Отмечалось, что в период холодов потребление энергии выросло, однако для компенсации удалось восстановить достаточно мощностей.

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Алина Гончарова
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