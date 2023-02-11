Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

МО РФ сообщило об ударе по критически важным объектам энергетики Украины 10 февраля

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 10 февраля. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Все назначенные объекты были поражены, остановлена работа энергоемких производств ОПК. Кроме того, была заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов, уточнили в военном ведомстве.

27 января Минобороны России также доложило о массированном ударе по объектам системы энергетики Украины. В результате, в частности, было уничтожено вооружение, поставленное странами Североатлантического альянса.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что энергосистема страны может быть полностью восстановлена только к лету 2023 года. Уточнялось, что стабилизации системы может способствовать импорт электроэнергии.

