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14:44, 11 февраля 2023Россия

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

МО РФ сообщило об ударе по критически важным объектам энергетики Украины 10 февраля
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 10 февраля. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Все назначенные объекты были поражены, остановлена работа энергоемких производств ОПК. Кроме того, была заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов, уточнили в военном ведомстве.

27 января Минобороны России также доложило о массированном ударе по объектам системы энергетики Украины. В результате, в частности, было уничтожено вооружение, поставленное странами Североатлантического альянса.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что энергосистема страны может быть полностью восстановлена только к лету 2023 года. Уточнялось, что стабилизации системы может способствовать импорт электроэнергии.

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Алина Гончарова
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