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14:35, 27 января 2023Россия

Минобороны заявило о массированном ударе по объектам системы энергетики Украины

Минобороны заявило о массированном ударе по объектам системы энергетики Украины 26 января

Фото: Marko Djurica / Reuters

Россия в четверг, 26 января, нанесла массированный удар по объектам системы энергетики, которые обеспечивают предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что ракетный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. В Минобороны отчитались о достижении целей всех ударов и поражении всех назначенных объектов.

Нанесение массированных ударов помогло сорвать перевозки украинских вооружений и боеприпасов в районы военных действий. В частности, было уничтожено вооружение, поставленное странами Североатлантического альянса. Также оказалась нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины.

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26 января на всей территории Украины звучала воздушная тревога. О взрывах сообщали жители Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также Винницы и Одессы. Мэр города Виталий Кличко также заявлял о взрывах в столице. Впоследствии на Украине произошли задержки поездов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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