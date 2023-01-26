Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе украинской столицы

В Днепровском районе Киева произошли взрывы. О новых детонациях сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы прогремели в Днепровском районе столицы», — написал он. Кличко подчеркнул, что на место произошедшего следуют специальные службы. Других подробной мэр столицы не привел. Ранее он также сообщал о взрывах в городе и призвал население оставаться в укрытиях.

Кроме того, стало известно о повторных взрывах в Одессе. По информации украинских СМИ, они, возможно, связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО). Как отмечается, в городе частично пропало водоснабжение.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что ее сигналы звучали и на подконтрольных киевским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Позже сообщалось о взрывах в Одессе и Виннице. Кроме того, они прогремели в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях.